Kocaeli'de aile faciası! Karısını öldürüp oğlunu ağır yaralayan kişi intihar etti

Tartışmaya çiftin oğulları Salih Göksu'da (32) dahil oldu. Öfkelenen Bahri Göksu, tabanca ile eşine ve oğluna ateş etti. Kezban Göksu olay yerinde hayatını kaybetti, Salih Göksu yaralandı. Bahri Göksu ise olay yerinden kaçtı.