Otomobiller için 500 bin liralık düşüş: ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olabilir

Elektrikli otomobiller için ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Karar ile yüzde 10’luk dilime giren modellere uygulanan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Bu da yüzde 40'lık dilimdeki bazı modellerde fiyat düşüşü sağladı.

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Elektrikli otomobilde yüzde 10, 40, 50 ve 60 olarak uygulanan Özel Türketim Vegisi (ÖTV) matrahları için Resmi Gazete’den yeni bir karar alındığı duyurulmuştu. Buna göre elektrikli modellerde yüzde 10’luk ÖTV matrahında güncellemeye gidildi.

Hangi araba hangi ÖTV diliminde olacak?

1 milyon 250 bin TL olan matrah eşiği 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarıldı. Kararla birlikte motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL’yi aşmayan modeller yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alacak.

Yine motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ancak vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL’nin üzerinde olan modeller ise yüzde 40’lık dilime geçecek.

Motor gücü 160 kW’ı geçen araçlar için bir düzenleme yapılmadı. Burada matrah 1 milyon 350 bin TL olarak devam ediyor. 1 milyon 350 bin TL altındaki modeller yüzde 50, üstündeki modeller ise yüzde 60’lık ÖTV diliminde yer alıyor.

NTV’de yer alan haberde, düzenleme öncesinde ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 650 bin TL’nin üzerine çıkan elektrikli otomobiller yüzde 40’lık ÖTV dilimine geçiş yapıyordu ve otomatik olarak fiyatları 2 milyon 100 bin TL’nin üzerine çıkıyordu. Matrahın 1 milyon 450 bin TL’ye çıkarılmasıyla yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 914 bin TL’ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilimde yer alacak.

500 bin TL'lik düşüş

Son aylarda Türkiye’ye gelen elektrikli otomobiller 1 milyon 500 bin ila 1 milyon 600 bin TL arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya giriyordu. Markalar modellerini yüzde 10’luk dilimde tutmak için yoğun çaba gösterirken artık elleri biraz rahatlayacak. Bu alt dilimde bir miktar fiyat artışı getirebilir. Yüzde 40’lık dilimde yer alan ve yüzde 10’luk ÖTV dilimine gerileyecek modellerde ise 500 bin TL’ye kadar düşüş bekleniyor.

TOGG da listede

Türkiye'deki elektrikli otomobillerin liste fiyatlarına bakıldığında, aralarında yerli otomobil Togg da dahil 29 tamamen elektrikli model yüzde 10’luk ÖTV diliminde kalıyor. Düzenlemeyle birlikte bunlara 3-4 model daha eklenecek.

Yüzde 10'luk dilime inen tüm modellerde düşüş

Düzenlemenin ardından yüzde 40’lık dilimden yüzde 10’luk dilime gerileyen modellerde listeler güncelleniyor. Bazı modellerde fiyatlar netleşti. Markaların küçük düzenlemeleriyle belki bu modellere yenileri eklenebilir.

Listeleri güncellenen modellerden bazıları ise şunlar:

Hyundai Ioniq 5 - 125 kW 4x2 Progressive - 2.185.000 TL’den 1 milyon 718 TL’ye geriledi.

Subaru Solterra e-Xtreme - 2.358.959 TL’den 1.854.671 TL’ye geriledi.