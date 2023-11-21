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Gazze'de katliama destek çıkan ABD'den iki Rus askeri yetkiliye insan hakları ihlali yaptırımı

Gazze'de katliama destek çıkan ABD'den iki Rus askeri yetkiliye insan hakları ihlali yaptırımı

ABD yönetimi, "Ukrayna'da insan hakları ihlalinde bulundukları" gerekçesiyle 2 Rus askeri yetkiliye yaptırım kararı aldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "Bakanlığımız, Rus Silahlı Kuvvetlerinde albay olarak görev yapan ve 'Buça Kasabı' olarak bilinen Azatbek Omurbekov'u, silahsız Ukraynalılara yönelik yargısız infazlar ve büyük insan hakları ihlallerinde yer aldığı gerekçesiyle yaptırım listesine alıyor." ifadesi kullanıldı.

Rus ordusunda görevli Onbaşı Daniil Frolkin'in de yine Ukrayna'da insan hakları ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildiği belirtilen açıklamada, "Bugünkü adım dahilinde, Omurbekov, Frolkin ve birinci derece aile üyeleri ABD'ye giremez." bilgisi verildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Ukrayna'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirmiş ve ABD, bu ülkeye 100 milyon dolarlık ek askeri yardım açıklamıştı.

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