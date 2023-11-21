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YÖK Başkanı Erol Özvar duyurdu! Burslara zam yapılacak işte yeni miktar

YÖK Başkanı Erol Özvar duyurdu! Burslara zam yapılacak işte yeni miktar

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarında zam yapılacağını kaydetti.

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Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burslarına zam geliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ''Bursları tezli yüksek lisans öğrencilerine 6, doktora öğrencilerine 9 bin TL'ye çıkarıyoruz'' açıklaması yaptı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burslara zam yapılacağını duyurdu.

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşan YÖK Başkanı Özvar, burs miktarlarının tezli yüksek lisans öğrencileri için 6, doktora öğrencileri için 9 bin TL'ye çıkarılacağını söyledi.

Burs miktarı ne oldu?

Özvar, burs miktarını tezli yüksek lisans öğrencileri için 6, doktora öğrencileri için ise 9 bin TL'ye çıkaracaklarını ifade etti.

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