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Batman’da şiddetli sağanak yağış nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı

Batman’da şiddetli sağanak yağış nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı

Batman'ın Sason ilçesinde sağanak yağışla birlikte meydana gelen heyelanda 17 köyün yolu ulaşıma kapandı.

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Kuvvetli yağışlar, ilçeye bağı Kayadüzü, Çınarlı, Derince, Kaleyolu, Dikbayır, Dörtbölük, Koçkaya, Umurlu, Haydar, Kaşyayla köyü ve grup köy yolunda heyelan ve taş düşmelerine yol açtı.

Yoğun yağışlarda yolları ulaşıma kapanan köylülerin haber vermesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekipleri, köy yollarında temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları başlattı. Yolda kalan bir araç şantiye ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı. Çalışmaların ardından 7 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı kalan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

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