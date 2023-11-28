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İki sigorta şirketine el konuldu!

İki sigorta şirketine el konuldu!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Gri Sigorta ve Mellce Sigorta şirketine el koydu. Açıklamada "Israrlı kötü yönetim ve mevzuata aykırı işlemleri sona erdirmeye yöneliktir" denildi.

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Gri Sigorta ve Mellce Sigorta'ya el konduğunu açıkladı. Gerekçe olarak "mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle bir süredir kademeli önlemler uygulanmasına karşın verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştirememeleri" gösterildi.

Gri Sigorta AŞ ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi şirketlerinin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilmesine, yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabı'na bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (SEDDK) yapılan açıklamada, sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün, Kurumun sürekli gözetim ve denetimi altında olduğu ve uluslararası saygınlığa ve güçlü sermaye yapısına sahip olan sektörün, son dönem finansallarına göre sermaye yeterlilik seviyesinde ve öz kaynak karlılığında tarihi zirvelere ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bununla birlikte, mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle Kurumumuzca bir süredir kademeli önlemler uygulanan ve verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştiremeyen Gri Sigorta Anonim Şirketi ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifine, sigortalılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve sektörümüzün negatif yönde etkilenmemesi amacıyla tedbir uygulanması gereği hasıl olmuştur. Bu bağlamda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 20’nci maddesi uyarınca söz konusu şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilerek yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabı'na bırakılmasına karar verilmiştir" denildi.

Süreçten etkilenenlerin sigortalılığının devamı ve haklarının korunması amacıyla, Türkiye Sigorta Birliği öncülüğünde telafi edici planlar oluşturulması için gerekli girişimlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Yukarıda bahsedildiği üzere söz konusu tedbirlerimiz; sektörümüzü etkilemeyecek ölçekteki mezkur şirketlerle sınırlı olup, ısrarlı kötü yönetim ve mevzuata aykırı işlemleri sona erdirmeye yöneliktir." ifadelerine yer verildi.

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