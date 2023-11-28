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Adana'da uyurken tavan tepelerine düştü

Adana'da uyurken tavan tepelerine düştü

Adana’da şiddetli yağmur nedeniyle bir evin tavan alçısı koparak yere düştü. 5 çocuğuyla birlikte alçının düştüğü odada uyuyan genç kadın, “Deprem oldu sandık. Çok korktuk” dedi.

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Kentte son 2 gündür yağan sağanak yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Merkez Yüreğir ilçesi 1086. Sokak'taki evde 5 çocuğuyla birlikte oturan Hülya Çiftçi’nin de evi yağmurdan zarar gördü. Yağmur sırasında kopan tavan alçısı Çiftçi ve çocukları uyuduğu sırada yere düşerken, genç kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Hülya Çiftçi, “Deprem oldu sandık. Çok korktuk. Bir anda üstümüze sıva parçaları düştü. Çocuklarımı aldığım gibi dışarı çıktım. Sonrasında baktık ki tavan alçısıymış” ifadelerini kullandı.

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