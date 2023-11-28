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BDDK'den kredi ve banka kartı izni kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BDDK'den kredi ve banka kartı izni kararı

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye kredi ve banka kartı sistemi kurma izni verdi.

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Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye kredi ve banka kartı sistemi kurma izni verdi.

BDDK'nin, söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bankaya kredi ve banka kartı sistemi kurma, bu sisteme göre kart çıkarma ve üye iş yeri anlaşması yapmasına ilişkin izin verildi.

Söz konusu kararlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca alındı.

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