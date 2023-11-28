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Bitlis’te piknik sofrasının misafirisi ayılar oldu

Bitlis’te piknik sofrasının misafirisi ayılar oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü’ne pikniğe giden gençlerin sofrasını ayılar bastı.

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Nemrut’ta bulunan küçük göl civarında piknik yapmak için sofralarını hazırlayan gençler kendilerine doğru gelen ayıları görünce kendilerini araçlarına zor attı. Geçtiğimiz günlerde Nemrut Krater Gölü kenarına piknik yapmaya gelen bir grup genç masalarını kurdu. Yiyecek kokusunu alan bölgedeki ayılar, gençlerin etrafında gezinmeye başladı. Daha sonra da masaya yanaşan ayıları gören gençler araçlarının içine ve bagajına girerek ayıların saldırısından korunmaya çalıştı. O anlar da cep telefonları ile kayda alındı.
Bölgede uzun yıllardan beridir gözlem yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, bölgenin vahşi hayvanların alanı olduğunu, burada piknik yapmak veya konaklamanın doğru olmadığını söyledi. Gençlerin o anlarına da şahitlik eden Dr. Öğretim Üyesi Önen, “Kalderada kış şartları başladı. Havalar iyice soğudu. Ama buna rağmen ziyaretçiler tarafından halen ziyaret edilebilmektedir. Ara ara gençler buraya gelerek piknik yapmak istemektedirler. Geçenlerde de bir grup genç bölgede piknik yapmak istediler. Gençler burada masalarını kurdular, tatlılarını, çaylarını yerleştirdile

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