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Ankara'da yaşanan cinayetin altından yasak aşk çıktı

Ankara'da yaşanan cinayetin altından yasak aşk çıktı

Ankara’da yaşanan yasak aşk cinayetinde kadının eski sevgilisini kendisinden ayrıldığı için öldürdüğü ileri sürüldü.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, her ikisi de evli ve çocukları olan Hasan D. ile karşı apartman komşusu N.B. tanıştıktan bir süre sonra sevgili oldu. Birkaç ay birlikte olan ve bu sürede ilişkilerini gizledikleri ileri sürülen çift, Hasan D.'nin isteği üzerine ayrıldı. Durumu kabullenemeyen N.B. ile Hasan D. arasında sürekli tartışmalar çıkmaya başladı. Sevgilisini geri döndürme çabaları sonuç vermeyen N.B., elindeki silahla Hasan D.'nin yaşadığı apartmanın önünde beklemeye başladı. Eski sevgilisinin geldiğini gören N.B., defalarca ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Hasan D.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saldırgan N.B. ise yakalanarak gözaltına alındı.

“Söylentiler duymuştuk”

Olayın tanıklarından İsmet Kaya, “Olay karşımızdaki binada oldu. Silah sesini duyunca dışarıya çıktık. ‘Olay var’ diye dışarıya çağırdılar beni. Öldürülen kişi komşumuzdu. Aralarında ilişki olduğuna dair söylentiler duymuştuk. İkisi de evliydi. Öldürülenin üç, saldırganın da iki çocuğu vardı” ifadelerini kullandı.

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