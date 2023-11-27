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Servet Çetin: Kazanmaya yakın olan bizdik

Servet Çetin: Kazanmaya yakın olan bizdik

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, 3-3'lük Trabzonspor beraberliğini değerlendirdi.

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Süper Lig'in 13. haftasının kapanış gününde Sivasspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kazanmaya yakın olan bizdik"

Çetin, yaptığı açıklamada, "İyi bir maç seyrettirdik. İki takım da golü düşündü. Yine içeride kazanamadık. Stres yapmıyoruz, yapacak bir şey yok. Ankara, Adana, Hatay maçlarını da kazanamadık. İzlemeden konuşan insanlar oluyor. Bizim geçiş takımı olduğumuzu söylüyorlar ama bu yanlış. Bugün gördünüz, oyun oynamak isteyen bir takımız ama olmadı. Bir yerde kıracağız bunu. Puan olarak iyi değiliz ama oyun olarak da kötü değiliz. Futbolda oluyor bunlar. Kazanmaya yakın olan bizdik. Yapacak bir şey" dedi.


"Maçlarımızı izleyip öyle yorum yapsınlar"

Yapılan eleştirilere cevap veren 42 yaşındaki teknik adam, "Allah'ın dediği olur. Biz sahada elimizden geleni yapıyoruz. Benim tek ricam, maçlarımızı izleyip öyle yorum yapsınlar. Her türlü eleştiriye açığız. Oynadığımız her maçta biz galibiyete daha yakındık. Skora bakıp yorum yapmasınlar. Sanki kötü oynuyormuşuz gibi bir ortam oluyor. Yaptığımız işe biraz saygı duysunlar. Biz bu işe emek veriyoruz. Milli arada Trabzonspor'u analiz ettik. Nasıl delebiliriz diye çalıştık. Herkes geçiş yapıyor. Fenerbahçe de yapıyor, Galatasaray da yapıyor. Yapılan yorumlara biraz dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.

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