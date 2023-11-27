Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Pendikspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Mehdi Abeid, 49. dakikada Figueiredo, 59. dakikada Lima ile 63. dakikada Piatek attı. Pendikspor'un tek golünü 36. dakikada Erencan Yardımcı attı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 12'ye yükseltirken Pendikspor, 13 puanda kaldı.

Gelecek hafta Pendikspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Başakşehir, geriye kalan maçlarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonucun ardından Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.