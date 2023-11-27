BIST 8.107
DOLAR 28,90
EURO 31,68
ALTIN 1.870,27
HABER /  SPOR

Başakşehir sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti

Başakşehir sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Pendikspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. 

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Mehdi Abeid, 49. dakikada Figueiredo, 59. dakikada Lima ile 63. dakikada Piatek attı. Pendikspor'un tek golünü 36. dakikada Erencan Yardımcı attı. 

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 12'ye yükseltirken Pendikspor, 13 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Pendikspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. 

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Başakşehir, geriye kalan maçlarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonucun ardından Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu'yu darbe korkusu sardı!
Netanyahu'yu darbe korkusu sardı!
Manchester United, Galatasaray maçına 7 eksikle çıkacak!
Manchester United, Galatasaray maçına 7 eksikle çıkacak!
9 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
9 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Ferdi Kadıoğlu için dev transfer ücreti
Ferdi Kadıoğlu için dev transfer ücreti
Scholz'un yapay zeka ile üretilen videosu Almanya'yı karıştırdı
Scholz'un yapay zeka ile üretilen videosu Almanya'yı karıştırdı
İstanbul'da suya 4,5 yılda yüzde 500 zam yapıldı
İstanbul'da suya 4,5 yılda yüzde 500 zam yapıldı
İsrail, Gazze'de "insani ara" devam ederken Batı Şeria'da 260 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, Gazze'de "insani ara" devam ederken Batı Şeria'da 260 Filistinliyi gözaltına aldı
Gazze'de İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes uzatıldı
Gazze'de İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes uzatıldı
Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı
Galatasaray beklenen açıklamayı yaptı! TFF'ye 'VAR' çağrısı
Galatasaray beklenen açıklamayı yaptı! TFF'ye 'VAR' çağrısı
Guterres: "insani ara, sürdürülerek 'tam insani ateşkese' dönüşmeli"
Guterres: "insani ara, sürdürülerek 'tam insani ateşkese' dönüşmeli"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sosyal konut açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sosyal konut açıklaması