Gazze'de İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes uzatıldı

Gazze'de İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes 2 gün daha uzatıldı.

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İsrail ve Hamas'ın uzlaştığı esir takası anlaşması ve çatışmalara 4 günlük insani aranın son gününde yapılan görüşmeler sonuç verdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Hamas: Katar ve Mısır'la mutabakata vardık

Hamas'tan da anlaşmayı doğrulayan açıklama geldi. Ateşkesin önceki ateşkesle aynı koşullar altında 2 gün daha uzatılması konusunda Katar ve Mısır'la mutabakata vardıklarını açıkladı.

Esir takası anlaşması

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Öte yandan mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Ateşkes süresince 175 esir özgürlüğüne kavuştu

İsrail ve Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkesin başladığı 24 Kasım Cuma gününden bu yana taraflar arasında 3 kez esir takası gerçekleştirilirken toplamda 175 kişi özgürlüğüne kavuştu.

14 israilli ve 3 yabancı uyruklu esir teslim edildi

Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi." ifadesine yer verildi.