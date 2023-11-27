Gazi Üniversitesi'nde "Fütüristik İş Kolları Çalıştayı"

"Fütüristik İş Kolları Çalıştayı" Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen "İş Dünyasında Yeni Ufuklar: Fütüristik İş Kolları Çalıştayı" Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Rektörlük binası Mimar Kemaleddin Salonunda gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gazi Üniversitesinin Türkiye’nin en köklü ve saygın üniversitelerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Gazi Üniversitesi, ülkemizin önde gelen siyasetçilerini, doktorlarını, sosyologlarını, kamu yöneticilerini ve önemli akademisyenlerini yetiştirmiş seçkin bir üniversite. Dolayısıyla çalışma hayatına yön verecek böyle önemli çalışmaların da üniversitemizin desteğiyle gerçekleşmesi memnuniyet vericidir" dedi.

Bakan Işıkhan, iş dünyasında ve çalışma hayatında makineleşme ve teknolojik dönüşümünün etkilerinden söz etti. Işıkhan, her şeye rağmen çalışma hayatında insanın merkezde yer almaya da devam edeceğini ifade ederek, çalıştayın sonuçlarının hayırlara vesile olması temennisiyle konuşmasını tamamladı.

"Fütüristik bir bakış açısı benimsemek, yarının zorluklarına da hazır olmalarını sağlamaktır"

Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi olarak eğitim anlayışını ve programları fütüristik bir perspektife taşımanın önemini her zaman vurguladıklarını ifade ederek, "Bugün burada bir araya gelmiş olan bu seçkin topluluğun, geleceğin iş dünyasını şekillendirmek adına önemli bir misyona sahip olduğuna inanıyoruz. Eğitimde fütüristik bir bakış açısı benimsemek, öğrencilerimizin sadece günümüz ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda yarının zorluklarına da hazır olmalarını sağlamaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Musa Yıldız, Fütüristik İş Kolları Çalıştayı’nın iş dünyasının gelişen dinamiklerini ve değişen ihtiyaçlarını analiz etmek, yeni fırsatlar ve trendler üzerinde düşünmek adına önemli bir platform sunacağını dile getirdi. Yıldız, çalıştayın gençlerin gelecekteki iş fırsatlarına daha iyi hazırlanmalarına katkı sağlaması temennisiyle konuşmasını bitirdi.

Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a hediye takdim etti. Çalıştayın ilk oturumu toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Ayrıca çalıştaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfühak Alpkan, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Musa Yıldız, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü İhsan Esen, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Atar katıldı.