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Samsun'da patlama oldu! Camlar paramparça oldu, 1 kişi yaralandı

Samsun'da patlama oldu! Camlar paramparça oldu, 1 kişi yaralandı

SAMSUN'un merkez Atakum ilçesinde bir evde sızan doğal gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

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İlçede  6 katlı binanın en üst katındaki dairede doğal gaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi.

Patlamada evin mutfağında bulunan Ömer Zehiroğlu (82) yaralandı, mutfak ve balkonda hasar oluştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanık merkezinde tedavi gören yaralının birinci derece yanıkları olduğunu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

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