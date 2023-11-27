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ABD'nin beslediği YPG ile Arap aşiretleri arasında şiddetli yaşandı

ABD'nin beslediği YPG ile Arap aşiretleri arasında şiddetli yaşandı

 Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında birçok noktada çatışmalar yaşandı.

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Deyrizor'da PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği bölgelerde baskı altındaki Arap aşiretleri ile terör örgütü Ağustos 2023'ten beri yer yer çatışıyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, doğu ve güneydoğu kırsalında gece boyunca 12 noktada şiddetli çatışmalar yaşandı.

Arap aşiretleri, Kisra, Buseyra, Buheyra, Suveydan, Hısan, Meamel, İzbe, Huceyin, Cedid Akidat, Şinan ile Sabha köylerinde PKK/YPG'nin sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenledi.

Suveydan ve İzbe köylerindeki çatışmalarda Arap aşiretleri, örgüte ait araç ve konvoyu hedef aldı.

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG'nin, Muheymide köyüne düzenlediği saldırılarda bir sivil öldürüldü, örgütün Direnç köyüne yaptığı havan saldırısında da sivillere ait evler hedef alındı.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeriyle Halep'in Münbiç ilçesine bağlı toplam 33 köyü terörden arındırmıştı.

Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

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