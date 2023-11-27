İlk kez ev alacaklar dikkat! Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?

İlk kez ev alacakların dikkatine! Düşük faizli konut kredisi şartları ve başvuru tarihleri araştırılıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptığı son dakika açıklamada, "Evlilik kredisi tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek" ifadelerine yer verdi. Peki; düşük faizli konut kredisi şartları neler? 1.20 Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte yanıtı.

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İlk kez ev alacakların dikkatine! Düşük faizli konut kredisi şartları ve başvuru tarihleri araştırılıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptığı son dakika açıklamada, "Evlilik kredisi tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek" ifadelerine yer verdi. Peki; düşük faizli konut kredisi şartları neler? 1.20 Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte yanıtı.

Düşük faizli konut kredisi başvuruları için tarihler bekleniyor. Son olarak; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konut kredileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk kez ev alacak olanlar ise "Düşük faizli konut kredisi şartları neler? 1.20 Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuyla ilgili son bilgiler.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konut kredileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Yılmaz ilk kez ev alacaklara ilişkin kredi desteği verileceğini belirtti ve şunları söyledi:

İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.



Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"



İKİNCİ evini alacaklar için sınırlama devreye girerken şimdi gözler yeni kampanyaya çevrildi. İlk kez ev alacaklara yapılması beklenen kampanyada detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20’ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.