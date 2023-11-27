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İstanbul Valiliği yarın için uyardı! Saat verildi

İstanbul Valiliği yarın için uyardı! Saat verildi

İstanbul Valiliği yarın kentte öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini belirtti. İşte yapılan açıklama...

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İstanbul Valiliği, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, #İstanbul il genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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