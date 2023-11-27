BIST 8.116
DOLAR 28,91
EURO 31,61
ALTIN 1.870,04
HABER /  GÜNCEL

TikTok'ta göğüs dekoltesi vererek para toplayan 'Laz Kızı' gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

TikTok'ta müstehcen yayınlar yapan ve kazandığı para ile gündem olan G.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sosyal medyada 'Laz Kızı' ismini kullanan genç kadın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, G.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, G.D. (35) isimli kadının bir sosyal medya platformu üzerinden açtığı canlı yayınla müstehcen içerikli videolar paylaşması üzerine harekete geçti.

Şüphelinin adresini belirleyen ekipler G.D'yi gözaltına aldı.

Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

G.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bakanlık suç duyurusunda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyadaki ismiyle 'Laz Kızı'nın TikTok'ta uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplamasına ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Haberlere konu kişinin paylaşımlarında, çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer verildiği belirtilen açıklamada, şu bilgi yer aldı:

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

Gömleğinin düğmesi kopunca...

TikTok'ta para kazanmak için göğüslerini sergileyen 'Laz Kızı' isimli kullanıcı sosyal medyada bir anda gündem olmuştu.

Açtığı canlı yayınında kendisine para atılsın diye üzerindeki gömleğin düğmelerini açıp dekolte vermek isterken fazla açıldığını düşünüp bir düğmesini kaparken düğme koptu. Sosyal medyada yayılan bu görüntü bir anda herkes tarafından konuşulur hale geldi.

"Akıl vermeyin, para verin"

Kadının, yayınlarına gelen hediyeler sayesinde 100 bin TL'nin üzerinde para kazandığı belirtilmişti. 

Yayında, sadece eşinin çalıştığını, çocuğunun okula gittiğini ve ev kirasının 9 bin lira olduğunu söyleyen kadının, kendisine tavsiye verenlere de sitem ederek 'Akıl vermeyin, para verin, para lazım' demesi dikkat çekmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Laz Kızı' TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyor! O kadını gören Sevda Türküsev çılgına döndü
Foto Galeri 'Laz Kızı' TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyor! O kadını gören Sevda Türküsev çılgına döndü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da hükümete erken seçim çağrısı!
Almanya'da hükümete erken seçim çağrısı!
Elon Musk, Binyamin Netanyahu ile Kfar Aza beldesine gitti
Elon Musk, Binyamin Netanyahu ile Kfar Aza beldesine gitti
Karısını öldürmekle suçlandı, beraat etti, istinaf "hukuka uygun" buldu!
Karısını öldürmekle suçlandı, beraat etti, istinaf "hukuka uygun" buldu!
Bakanlıktan o iddialara yalanlama: 6284'te değişiklik yapılmadı
Bakanlıktan o iddialara yalanlama: 6284'te değişiklik yapılmadı
Resmen duyuruldu! Süper Lig ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı
Resmen duyuruldu! Süper Lig ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı
İzmir’de dalgalar yükseldi! 4 kişi denize düştü
İzmir’de dalgalar yükseldi! 4 kişi denize düştü
Elon Musk ve İsrail anlaştı! Starlink uyduları Gazze'de...
Elon Musk ve İsrail anlaştı! Starlink uyduları Gazze'de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi paylaşıldı
Müge Anlı hakkında RTÜK’ten yaptırım talebi: Kadına şiddeti övüyor
Müge Anlı hakkında RTÜK’ten yaptırım talebi: Kadına şiddeti övüyor
İstanbul'a kurt indi! Aç kalan kurtlar şehirde!
İstanbul'a kurt indi! Aç kalan kurtlar şehirde!
İsrailli gazeteci her şeyi tek tek anlattı işgal nasıl biter sorusuna açık yüreklilikle yanıt verdi
İsrailli gazeteci her şeyi tek tek anlattı işgal nasıl biter sorusuna açık yüreklilikle yanıt verdi
Meteorolojiden Bursa için fırtına uyarısı!
Meteorolojiden Bursa için fırtına uyarısı!