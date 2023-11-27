Meteorolojiden Bursa için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan uyarıda şu cümlelere yer verildi;

"28 Kasım 2023 tarihinde saat 15.00'dan başlayıp Çarşamba günü 15.00'a kadar olumsuz hava şartları etkili olacaktır. Rüzgarın, kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."