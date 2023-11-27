BIST 8.053
DOLAR 28,91
EURO 31,68
ALTIN 1.872,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Meteorolojiden Bursa için fırtına uyarısı!

Meteorolojiden Bursa için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan uyarıda şu cümlelere yer verildi;
"28 Kasım 2023 tarihinde saat 15.00'dan başlayıp Çarşamba günü 15.00'a kadar olumsuz hava şartları etkili olacaktır. Rüzgarın, kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Bingöl'de deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Bingöl'de deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Müftü, hafızlık kursu hocasına tecavüz ve çıplak fotoğrafla tehditten hapis cezası aldı! Şok mesajlar çıktı
Müftü, hafızlık kursu hocasına tecavüz ve çıplak fotoğrafla tehditten hapis cezası aldı! Şok mesajlar çıktı
MediaMarkt'ın yapay zeka uygulaması ödül kazandı
MediaMarkt'ın yapay zeka uygulaması ödül kazandı
30'a yakın okulda bomba ihbarı! Belçika'da eğitime bir gün ara verildi!
30'a yakın okulda bomba ihbarı! Belçika'da eğitime bir gün ara verildi!
Tekirdağ'da tanker yayaya çarptı, vatandaş hayatını kaybetti!
Tekirdağ'da tanker yayaya çarptı, vatandaş hayatını kaybetti!
Goldman Sachs ve BofA'dan Türk bankacılık sektörüne ilişkin flaş değerlendirme
Goldman Sachs ve BofA'dan Türk bankacılık sektörüne ilişkin flaş değerlendirme
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’ın sözleri İsrail'i kızdırdı
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’ın sözleri İsrail'i kızdırdı
En düşük maaş 49.748 lira olacak! Kadrolar belli oldu MEB personel alımına başlıyor
En düşük maaş 49.748 lira olacak! Kadrolar belli oldu MEB personel alımına başlıyor
Bodrum'dan İstanbul'a gelen özel uçak, Atatürk Havalimanı'nda pistten çıktı
Bodrum'dan İstanbul'a gelen özel uçak, Atatürk Havalimanı'nda pistten çıktı
Gümüşhane'de kar yüzünden 27 köy yolu kapandı!
Gümüşhane'de kar yüzünden 27 köy yolu kapandı!
İzmir'de keşfedilen "efeçayı" bitkisinin Alzheimer'a karşı etkisi araştırılıyor!
İzmir'de keşfedilen "efeçayı" bitkisinin Alzheimer'a karşı etkisi araştırılıyor!
Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji açıkladı: Aralık, Ocak, Şubat...
Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji açıkladı: Aralık, Ocak, Şubat...