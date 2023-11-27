MediaMarkt'ın yapay zeka uygulaması ödül kazandı

MediaMarkt, yapay zeka uygulaması “Anne AI” ile Felis Ödülü kazandı.

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Şirket, yapay zeka uygulaması 'Anne AI' ile 'Mesajlaşma' kategorisinde Felis Ödülü'nü kazandı. Şirketin sektördeki inovatif ve kullanıcı odaklı stratejilerinin bir yansıması niteliğinde olduğu belirtilen ‘Anne AI’, perakende alanında yapay zekanın etkili kullanımının örneğini sergileyerek, müşterilere kişiselleştirilmiş ve verimli bir alışveriş deneyimi sunma potansiyelini öne çıkarıyor.

'Anne AI', Anneler Günü hediye seçim sürecini teknolojiyle dönüştüren yapay zeka uygulaması olarak öne çıktı. Platform, annelerin ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, kullanıcılara en uygun hediyeyi bulabiliyor. GPT-4 tabanlı bu sistem, kullanıcıların hediye seçim sürecinde derinlemesine bir rehberlik ve danışmanlık sağladı.