'Laz Kızı' TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyor! O kadını gören Sevda Türküsev çılgına döndü

TikTok'ta para kazanmak için göğüslerini sergileyen 'Laz Kızı' isimli kullanıcı sosyal medyada bir anda gündem olmuştu. Açtığı canlı yayınında kendisine para atılsın diye üzerindeki gömleğin düğmelerini açıp dekolte vermek isterken fazla açıldığını düşünüp bir düğmesini kaparken düğme kopmuştu.