'Laz Kızı' TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyor! O kadını gören Sevda Türküsev çılgına döndü
TikTok'ta para kazanmak için göğüs dekoltesi vererek yayınlar yapan 'Laz Kızı' isimli kullanıcı yeni paylaşımlara imza attı. Kocası olduğunu söylediği bir kişiyle de video çeken o kadını gören Sevda Türküsev çileden çıktı.
TikTok'ta para kazanmak için göğüslerini sergileyen 'Laz Kızı' isimli kullanıcı sosyal medyada bir anda gündem olmuştu. Açtığı canlı yayınında kendisine para atılsın diye üzerindeki gömleğin düğmelerini açıp dekolte vermek isterken fazla açıldığını düşünüp bir düğmesini kaparken düğme kopmuştu.
TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla dikkat çeken ve son olarak göğüs dekoltesini paylaşarak para toplayan kadın yine gündem olmayı başardı.
Göğüs dekoltesini kocası ve çocuğu için verdiğini söyleyen TiKtok'taki Laz Kızı isimli kullanıcının, bir yayınına eşinin de dahil olduğu iddia edildi.
Yayın sırasında bir adamın kadraja girdiği görülürken, o kişinin kocası olduğu iddiası ortaya atıldı.