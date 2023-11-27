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Resmen duyuruldu! Süper Lig ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı

Resmen duyuruldu! Süper Lig ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in Konyaspor maçı sonrasında teknik direktörlük görevinden istifa ettiği duyurdu.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Kemal Özdeş’e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Özdeş yönetiminde bu sezon çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan toplayan İstanbul ekibi, 8'inci sırada yer alıyor. Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünde ligdeki son 3 maçtan mağlup ayrılmıştı.

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