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Elon Musk ve İsrail anlaştı! Starlink uyduları Gazze'de...

Elon Musk ve İsrail anlaştı! Starlink uyduları Gazze'de...

Starlink uyduları Gazze’de İsrail’in onayı olmadan çalışamayacak. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD’li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu Starlink uydularının Gazze Şeridi’nde İsrail’in onayı olmadan internet sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

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İsrail ve Filistin’deki çatışmalarla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen SpaceX ve Tesla'nın sahibi milyarder iş adamı Elon Musk, Starlink uyduları konusunda İsrail ile anlaşmaya vardı. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi yaptığı açıklamada Musk ile prensipte anlaşmaya vardıklarını belirterek, “Bu önemli anlaşma sonucunda Starlink uyduları, İsrail'de Gazze Şeridi de dahil olmak üzere yalnızca İletişim Bakanlığı'nın onayıyla çalıştırılabilecek” dedi.

Karhi ayrıca Musk’ın İsrail ziyaretinde önemli bilgiler edinmesini ve ziyaretinin Yahudi halkıyla ilişkilerini geliştirmesine katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi beklenen Elon Musk'ın sabah saatlerinde başkent Tel Aviv’e geldiği belirtilmişti.

İsrail’in kuşatma altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle iletişim alt yapısı hasar görmüş ve bölgede internet kesilmişti. Elon Musk geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki uluslararası insani yardım kuruluşlarına iletişim bağlantısı desteğinde bulunacaklarını söylemişti.

Elon Musk daha önce yaptığı bir açıklamada ise "Eğer Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz, bir İsrailliyi öldürecek en az birkaç Hamas üyesi ortaya çıkarmış olursunuz" ifadelerini kullanmıştı.

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