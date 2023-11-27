İzmir’de dalgalar yükseldi! 4 kişi denize düştü

İzmir’in Aliağa ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtınada dalgaların yükselmesi sonucu 4 kişi denize düştü.

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İzmir’de etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli fırtına kent genelinde hayatı felç ederken, birçok ilçede deniz taşmış; caddeler ve sokaklar göle dönmüş, ev ve iş yerlerini ise su basmıştı.

Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi’nde ise fırtınadan dolayı dalgalar yükseldi, hem balıkçılar hem de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sahilde bulunan bir vatandaş, yükselen dalgaların kendisine çarpması sonucu denize düştü.

O anlar çekim yapmakta olan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan vatandaşın yanı sıra farklı dakikalarda denize düşen 3 kişinin daha olduğu ve bu kişilerin hepsinin çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.