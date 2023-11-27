Yeşim Salkım Ümit Özağ'ın partisine mi katılıyor? Açıklama geldi

Şarkıcı Yeşim Salkım'ın Ümit Özdağ ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşmasının ardından Zafer Partisi'ne katıldığı yorumları yapıldı. Salkım, "Siyasete girmiyorum, net bilgi" diyerek iddiaları yalanladı.Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile dün kahvaltıda bir araya gelen Yeşim Salkım, beraber çekildikleri fotoğrafı X hesabından paylaşarak “Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" dedi.
Salkım'ın paylaşımlarının ardından sosyal medya kullanıcıları, şarkıcının Zafer Partisi'ne katıldığı yorumlarını yaptı.
"Siyasete girmiyorum, net bilgi"
İddialara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salkım, "Siyasete girmiyorum, net bilgi" açıklamasını yaptı.