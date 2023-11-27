BIST 8.029
DOLAR 28,91
EURO 31,68
ALTIN 1.871,77
HABER /  MAGAZİN

Yeşim Salkım Ümit Özağ'ın partisine mi katılıyor? Açıklama geldi

Yeşim Salkım Ümit Özağ'ın partisine mi katılıyor? Açıklama geldi

Şarkıcı Yeşim Salkım'ın Ümit Özdağ ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşmasının ardından Zafer Partisi'ne katıldığı yorumları yapıldı. Salkım, "Siyasete girmiyorum, net bilgi" diyerek iddiaları yalanladı.

Abone ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile dün kahvaltıda bir araya gelen Yeşim Salkım, beraber çekildikleri fotoğrafı X hesabından paylaşarak “Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" dedi.

Salkım'ın paylaşımlarının ardından sosyal medya kullanıcıları, şarkıcının Zafer Partisi'ne katıldığı yorumlarını yaptı.

"Siyasete girmiyorum, net bilgi"

İddialara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salkım, "Siyasete girmiyorum, net bilgi" açıklamasını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
NATO'dan Hamas ve İsrail'e çağrı: "İnsani ara" uzatılsın!
NATO'dan Hamas ve İsrail'e çağrı: "İnsani ara" uzatılsın!
Burdur'da avlanmak için çıktığı yaylada kaybolan kişi bulundu!
Burdur'da avlanmak için çıktığı yaylada kaybolan kişi bulundu!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nda hedef 6'da 6!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nda hedef 6'da 6!
Fırtına Trabzon'da itfaiyeyi yordu! Bir günde 318 olay!
Fırtına Trabzon'da itfaiyeyi yordu! Bir günde 318 olay!
İstanbul'da silahlı kavga: Bir kişi öldü!
İstanbul'da silahlı kavga: Bir kişi öldü!
TikTok'ta göğüs dekoltesi vererek para toplayan 'Laz Kızı' gözaltına alındı
TikTok'ta göğüs dekoltesi vererek para toplayan 'Laz Kızı' gözaltına alındı
Almanya'da hükümete erken seçim çağrısı!
Almanya'da hükümete erken seçim çağrısı!
Elon Musk, Binyamin Netanyahu ile Kfar Aza beldesine gitti
Elon Musk, Binyamin Netanyahu ile Kfar Aza beldesine gitti
Karısını öldürmekle suçlandı, beraat etti, istinaf "hukuka uygun" buldu!
Karısını öldürmekle suçlandı, beraat etti, istinaf "hukuka uygun" buldu!
Bakanlıktan o iddialara yalanlama: 6284'te değişiklik yapılmadı
Bakanlıktan o iddialara yalanlama: 6284'te değişiklik yapılmadı
Resmen duyuruldu! Süper Lig ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı
Resmen duyuruldu! Süper Lig ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı
İzmir’de dalgalar yükseldi! 4 kişi denize düştü
İzmir’de dalgalar yükseldi! 4 kişi denize düştü