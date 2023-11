Fırtına Trabzon'da itfaiyeyi yordu! Bir günde 318 olay!

Trabzon’da dün gece etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına sonrası meydana gelen yangın, heyelan, çatı uçması ve ağaç devrilmelerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Gece boyunca teyakkuz halinde olan ekipler, 12 ilçede 318 olaya müdahale etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, dün gece şehri etkisi altına alan yağmur ve fırtına sonrası yaşanan tüm olumsuz durumlara anında müdahalede bulundu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası dün sabah itibarıyla hazırlıklarını yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tüm ilçelerde gece boyu teyakkuz halinde olurken, İletişim ve Koordinasyon Merkezi de gece boyunca gelen çağrılara anında cevap vererek ilgili birimlere yönlendirmede bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca yürütülen çalışmalarla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz Ortahisar, Akçaabat, Maçka, Yomra, Araklı, Sürmene, Of, Hayrat, Dernekpazarı, Çaykara, Tonya ve Beşikdüzü’nde meydana gelen yangın, çatı, tabela uçması, ağaç, direk devrilmesi ve trafik kazası olmak üzere 318 olaya anında müdahale etmiştir. Sürmene'de Konak mevkiindeki yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımların ormanlık alanı tutuşturması ve şiddetli fırtına nedeniyle hızlı bir şekilde büyümesi sonucu yangın yaklaşık 100 dönümlük geniş bir alana yayılmıştır. Yangına 21 itfaiye aracı, 14 tanker ve iş makineleri olmak üzere 75 personel ile müdahale edilmiştir. 4 saat süren müdahale sonucu yangın söndürülmüştür. Yangında 3 itfaiye personeli rüzgârın yön değiştirmesi sonucu alevler arasında kalarak dumandan zehirlenerek ambulans ile hastaneye kaldırılacak müşahede altına alınmış olup iki itfaiye aracı da alevlerden kısmi olarak zarar gördü. Of, Sürmene ve Yomra’daki hastanelere kaldırılan itfaiyecilere gerekli müdahale yapıldıktan sonra gece taburcu edildiler. Sürmene'deki yangınla aynı saatlerde başlayan Yomra, Maçka ve Ortahisar’daki örtü ve merek yangınlarına 12 araç 36 itfaiye personeli ile müdahale edilerek yangınlar söndürülmüştür. Tonya ve Yomra'daki yangınlarda 2 küçükbaş ve 12 büyükbaş hayvan da telef olmuştur. Fırtına nedeniyle çok sayıda yola ağaç, tabela ve elektrik direği olaylarına da müdahale edilerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanmıştır.”

“Park ve bahçeler, yol bakım ve TİSKİ ekipleri destek verdi”

TİKOM’a gelen çağrıların anında ilgili birimlere iletildiğinin belirtildiği açıklamada, “TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, olumsuz hava koşullarına bağlı gerçekleştirilen çalışmalarda 2 faun, 1 vidanjör, 3 iş makinesi ve 8 personelle görev aldı. Ekipler, şehrin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınları söndürme çalışmalarına 13 tanker ve 28 personelle destek verdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de 7 araç, 2 iş makinesi ve 19 personelle birlikte sabah saatlerine kadar 12 farklı lokasyonda 20 ağaç devrilmesi olayına müdahale etti. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz ise 10 araç ve 20 personelle çalışmalara destek verdi. Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi ekiplerimiz gece boyunca Alo 153 Çağrı Merkezi, Whatsapp hattı ve sosyal medyadan gelen çağrılara anında cevap vererek, ilgili birimlere yönlendirdi” ifadelerine yer verildi.