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Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı!

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde fırtına bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen kuvvetli şekilde esen rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren doğusunda, yarın akşam saatlerinden itibaren batısında güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'deki fırtınanın, çarşamba öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinde doğusunda etkisini azaltması bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına, çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacak.

Kuzey Ege'de, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan esecek fırtına, çarşamba öğle saatlerinde kuzeyde ile akşam saatlerinde güneyde etkisini yitirecek.

Güney Ege'de ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına, çarşamba sabah saatlerinde güney ile akşam saatlerinde kuzeyde etkisini kaybedecek.

Denizlerdeki fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

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