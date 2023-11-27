BIST 8.029
DOLAR 28,91
EURO 31,68
ALTIN 1.871,77
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında 30 Kasım Perşembe günü saat 23.00’da Danimarka ekibi Nordsjaelland ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Abone ol

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Şut çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Dün Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede ilk 11’de forma giyen futbolculari antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kalp krizi geçiren genç astsubay hayatını kaybetti!
Kalp krizi geçiren genç astsubay hayatını kaybetti!
Bütün paramız gitti mi yani! Seçil Erzan ile Arda Turan arasında geçen görüşmenin tam metni ortaya çıktı
Bütün paramız gitti mi yani! Seçil Erzan ile Arda Turan arasında geçen görüşmenin tam metni ortaya çıktı
Bursa'da maden ocaklarıyla tahrip olan doğada enerji üretilecek
Bursa'da maden ocaklarıyla tahrip olan doğada enerji üretilecek
11. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri açıklandı!
11. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri açıklandı!
İstanbul Valiliği yarın için uyardı! Saat verildi
İstanbul Valiliği yarın için uyardı! Saat verildi
Yeşim Salkım Ümit Özağ'ın partisine mi katılıyor? Açıklama geldi
Yeşim Salkım Ümit Özağ'ın partisine mi katılıyor? Açıklama geldi
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı!
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı!
NATO'dan Hamas ve İsrail'e çağrı: "İnsani ara" uzatılsın!
NATO'dan Hamas ve İsrail'e çağrı: "İnsani ara" uzatılsın!
Burdur'da avlanmak için çıktığı yaylada kaybolan kişi bulundu!
Burdur'da avlanmak için çıktığı yaylada kaybolan kişi bulundu!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nda hedef 6'da 6!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nda hedef 6'da 6!
Fırtına Trabzon'da itfaiyeyi yordu! Bir günde 318 olay!
Fırtına Trabzon'da itfaiyeyi yordu! Bir günde 318 olay!
İstanbul'da silahlı kavga: Bir kişi öldü!
İstanbul'da silahlı kavga: Bir kişi öldü!