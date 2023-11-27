11. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri açıklandı!

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre festival, 8-16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

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Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak festivalin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda "En İyi Film Ödülü" için 8 film yarışacak.

Festival seçkisinde İsmail Doruk'un "60 Gün", Umut Evirgen'in "Annesinin Kuzusu", Mesut Keklik'in "Bölge", Tufan Şimşekcan'ın "Ceylin", Yiğit Küçükkibar'ın "Gün Batımına Birkaç Gün Kala", Mehmet Demir Yılmaz'ın "Kum Zambağı", Nursen Çetin Köreken'in "Üç Arkadaş", Miraç Atabey'in "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri yer alacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerden "Bölge", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala", "Kum Zambağı" "Üç Arkadaş" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri dünya prömiyerlerini, "60 Gün" ise Türkiye prömiyerini 11. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla ulusal yarışmada Akli Film'in destekleriyle verilen "En İyi İlk Film Ödülü" için de yönetmenlerinin ilk uzun metrajları olan "Bölge", "Ceylin", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri yarışacak.

"En İyi Film"e 200 bin lira ödül verilecek

Boğaziçi Film Festivali'nde her yıl sinemanın yeni ve nitelikli filmlerini seyirciyle buluşturmak ve Türk sinemasının ulusal ve uluslararası görünürlüğünü arttırmak adına düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda büyük ödül olarak "En İyi Film"e verilen Altın Yunus'un yanı sıra 200 bin lira para ödülü verilecek.

Jüri değerlendirmelerinin ardından "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kurgu" dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Artistik Direktörü Samed Karagöz, tüm yarışma kategorilerinde ödül tutarlarını arttırdıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğu ve Türkmedyanın ana medya sponsorluğu ile gerçekleştiriliyor.