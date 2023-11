Batman'da selin bilançosu: 162 iş yeri ve 61 araç zarar gördü!

Batman’da sağanak yağış nedeniyle 162 iş yeri ve ev ile 61 araç sel suları nedeniyle zarar gördüğü tespit edildi.

4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yaraları hızla sarılıyor. Batman Valiliği koordinesinde Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, AFAD, DSİ iş makineleri ve kamu kurumlarından görevlendirilen personelden oluşan ekipler cadde ve sokaklarda biriken çamurlar toplanıyor.

Sel bölgesinde basın mensuplarına konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, şu ana kadar vatandaşlardan 9 bin 239 ihbar sayısı geldiğini, bunların 2 bin 888'ü ihbar ile yapılması gereken işlem kaydı düştüklerini söyledi.

Kayıt tutmuş oldukları alanlara 1685 görevli ve 321 araç ile müdahale ettiklerini belirten Vali Canalp, hali hazırda 186 yapıda tespit çalışmaları yaptıklarını, bunlarda herhangi bir hasar bulamadıklarını, 128 yapı ile ilgili hafif hasar olduğunu ve bunlarında genellikle boya gibi kusurlu şeklinde hasarlar olduğunu dile getirdi.

“Selden etkilenen vatandaşlarımıza hane başı 7 bin TL ödeme yapıyoruz”

Ağır hasarlı 6 yapı olduğunu kaydeden Vali Canalp, şöyle konuştu:

"8 yapımızda yıkılması gereken yapı statüsünde gözüküyor. Konutlarımızdan 733 tane zarar tespiti yapmış olduğumuz tespitlerine yenileri de eklemiş oluyoruz. 162 iş yeri ve 61’de aracımız zarar görmüş durumdadır. 51 hayvan telef olmuştur. Selzedelere 3 öğün yemek dağıtımı yaptık. Vatandaşlarımıza ilk günden itibaren gıda yardımı yapmaya başlamıştık. Her gün günlük 5 bin kahvaltı, 3 öğün olmak üzere 5 bin öğle yemeği ve 5 bin akşam yemeği olmak üzere 15 bin porsiyon yemeği şu anda vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Giyim yardımı yapmış olduğumuz vatandaş sayısı 99 kişi. Bu sayı gün gittikçe artıyor. Her bir vatandaşımıza afetten etkilenen olan hane bazlı olmak üzere her bir hanemize 7 bin TL şu anda acil destek ödemesi yapacağız. Bunların dışında zarar ziyan tespitlerimizde devam ediyor."

"Vatandaşlarımızın evlerinde ne zararları varsa bunları da kendilerine nakdi yardım vermek suretiyle hayatlarını normal hale dönülmesine destek olacağız" diyen Vali Canalp, "Vatandaşlarımızın evlerinde çamurlar birikmiş durumda. Şu anda kurmuş olduğumuz ekiplerle vatandaşlarımızın evlerine gidip o çamurları kendimiz temizliyoruz. Evlerin onarımlarını ve eşyalarını sağlamak suretiyle hayatlarını normal halle getirmesini sağlayacağız. Bunlara ilaveten de birde 354 hanemiz ile ilgili sosyo-ekonomik destek paketi açıklıyoruz. Vatandaşlarımıza her ay olmak üzere düzenli şekilde ödeme yapılacaktır" diye konuştu.

"Çağrı merkezi kuruyoruz"

Çağrı merkezi kuracaklarını ve numara vereceklerini belirten Vali Canalp, "Bu belediyenin numarası olacak. Vatandaşlarımız telefonla aradıkları zaman neye ihtiyaç varsa bu çağrı merkezi üzerinden taleplerini telefon üzerinden bildire bilecekler. Kendimiz gidip oralardaki çağrı merkezindeki istekleri nelerse kendi ellerimizle adreslerine ihtiyaçlarını teslim edeceğiz. Her mahallemizde cadde ve sokaklarda çadır şeklinde irtibat büroları kuruyoruz. Vatandaşlarımız eğer isterlerse buradaki belediye irtibat bürosuna gitmek suretiyle her türlü bilgilendirmeyi her türlü talebi bu irtibat bürolarına yapma imkânına kavuşacaklar. Yapacağımız yardımları mesaj yolu ile bilgilendirme yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.