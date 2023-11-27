Azeri gelin, zamanla yarışarak 3 kişinin hayatını kurtardı

Milas-Bodrum Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında kaza yerine gelip yaralılara müdahale eden ve 3 kişinin hayatını kurtaran kadının Azerbaycanlı bir gelin olduğu ortaya çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında adeta zamanla yarışan Zehra Eker adlı Azeri gelinin hemşire olduğu öğrenildi.

Abone ol

Önceki gece Milas-Bodrum Karayolu Karakaya mevkiinde Y.G. idaresindeki 34 CSK 298 plakalı otomobil, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, o esnada karşı yönden gelen M.V. idaresindeki 48 AGC 497 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Bir anda savaş alanına dönen karayolundaki kazada 5 kişi yaralandı.

Kazanın hemen ardından toplanan kalabalığın arasına dalan sivil kıyafetli bir kadın donanımlı bir ilk yardım malzemesi çantası ile yaralılara müdahale etmeye başladı. Çevredekilerin cep telefonlarının ışıkları ile bazı yaralılara damar yolu bile açan kadın, daha sonra gelen 112 Acil Yardım ekiplerine yaralıların durumu hakkında bilgi verip yaralıları teslim etti. Herkes tarafından merak edilen kadının Azerbaycanlı bir gelin olduğu ortaya çıktı.

“İnsaniyet namına yaptım”

Aşkı uğruna Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelin geldiğini ve biri kız iki çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmek ve hayatlarını iadem etmek için eşiyle birlikte çalıştıklarını belirten Zehra Aker, “Ben Azerbaycan Nahcivan’da doğup büyüdüm. Ülkemizde hemşirelik eğitimi alıp hemşire olarak çalışırken eşimle tanıştım. Birbirimizi sevdik. Türkiye’ye gelin geldim. Biri kız iki çocuğumuz var, eşim özel bir şirkette ben de bulduğum işlerde ve hasta bakıcısı olarak çalışıyorum. Gece gelirken önümde bir kaza oldu. Hava çok yağışlı ve yollar da kapalıydı. Ben hasta bakmaktan dönüyordum. Aracı sağa çekip sağlık çantamı da yanıma alıp hemen kaza yerine koştum. Kaza büyük ve yaralıların durumu iyi değildi. 112 ekipleri gelinceye kadar vatandaşların telefonları ile aydınlattığı kaza yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptım. Hemşire olduğum için çantamda donanımlıdır. Bazı yaralıların damar yollarını bile açtım. Yaptığım şey takdirle karşılandı ama ben insanlık vazifemi yaptım” diye konuştu.