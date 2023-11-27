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Düzce'de ağır hasarlı okul yıkılıyor!

Düzce'de ağır hasarlı okul yıkılıyor!

Düzce’de 23 Kasım 2022 depreminde ağır hasar alan Turgut Özal Anadolu Lisesi’nin yıkım çalışmaları başlatıldı.

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Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi’nin bulunduğu bina 23 Kasım depremlerinde ağır hasar alınca yıkılmasına karar verilmişti. Depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alınan okul, Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihale usulü ile yıkımı yapacak firmanın belirlenme sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım çalışması okulda başladı.

Ekskavatörler ve deliciler ile birlikte başlanılan yıkım çalışmasının 1 hafta içerisinde tamamlanması beklenirken, okulda ki yıkım çalışması havadan drone ile görüntülendi.

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