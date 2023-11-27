Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı 'Başsavcıyı tehdit'ten tutuklandı

Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak yürütülen soruşturmayı yürüten savcı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça’yı, 'FETÖ’cü olmakla suçlayan Orhun Haber isimli sosyal medya hesabını yöneten Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder ve kardeşi Servet Ejder tutuklandı.

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Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada önemli gelişmeler yaşanırken, eski ismiyle Twitter’daki Orhun Haber isimli hesaptan 19 Kasım tarihinde yapılan paylaşımda, Ateş dosyasının savcısı Ayhan Ay ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça doğrudan hedef alınarak FETÖ’cü olmakla suçlandı.

Paylaşımda, "kripto FETÖ’cülerin yargıdaki Hak-Yol cemaati içerisine sızdığı" belirtilerek, Sinan Ateş dosyasının savcısı Ayhan Ay’ın da Hak-Yol cemaatine sızan isimlerden olduğu öne sürülmüş, Başsavcı Akça’nın da FETÖ’cü olduğu ve örgütsel talimatla hareket ettiği iddia edilmişti.

Paylaşım üzerine Ankara Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda X’teki hesabın internet sitesi olarak belirtilen orhunhaber.com’un Servet Ejder, fatura bilgilerinin ise kardeşi Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. Bu tespit üzerine iki kardeş gözaltına alındı.

Orhunhaber isimli hesap benim değil

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler bugün adliyeda hakim karşısına çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ülkü Ocakları Genel Başkan yardımcısı Mert Kerim Ejder, hakimlikteki sorgusunda web sitesi ile X’teki hesabın ilişkilendirilemeyeceğini öne sürerek, söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını söyledi. Bu hesabın herkes tarafından açılmış olabileceğini, dosyada buna ilişkin bir tespit olmadığını iddia eden Ejder, “Benim sosyal medyada bulunan hesabım Orhunajans ismindedir. Twitter’da paylaşılanların benim şirketimle ilgisi yoktur. Orhunhaber isimli hesaptan bu soruşturma sayesinde haberim oldu. Dijital materyallerde yer alan konuşmalar ticari amaçlıdır. Sosyal medya alan adı ve orhunhaber alan adı farklı mecralardır. Benim Twitter’daki bu hesaptan haberim yoktur” dedi. Servet Ejder de suçlamaları kabul etmedi.

Sulh Ceza hakimliği tutukladı

Sorgularının ardından Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin “iftira” ve “yargı görevini yapanı etkileme” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.