BIST 8.048
DOLAR 28,90
EURO 31,67
ALTIN 1.871,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma kapatıldı!

Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma kapatıldı!

Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı.

Abone ol

Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu'na kaya parçaları taşıması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, yolun Çayeli-Trabzon istikametinde Kanlıdere mevkisi ile Büyükcaferpaşa arasındaki bölümünü trafiğe kapattı.

Karayolları ekipleri, yoldaki rüsubatı iş makineleriyle temizliyor. Dev dalgalar, zaman zaman Artvin istikametindeki şeride de ulaşıyor.

Yetkililer, güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 5. kez zirvede!
Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 5. kez zirvede!
Konya'da PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı!
Konya'da PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı!
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 2 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak!
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 2 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak!
Cezayir'den yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Cezayir'den yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Azeri gelin, zamanla yarışarak 3 kişinin hayatını kurtardı
Azeri gelin, zamanla yarışarak 3 kişinin hayatını kurtardı
İkinci el otomobil fiyatları geriledi! Düşüşün devamı gelir mi?
İkinci el otomobil fiyatları geriledi! Düşüşün devamı gelir mi?
CHP MYK, Tanju Özcan'ın 'bağışlanma' talebiyle ilgili karar verdi
CHP MYK, Tanju Özcan'ın 'bağışlanma' talebiyle ilgili karar verdi
Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı 'Başsavcıyı tehdit'ten tutuklandı
Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı 'Başsavcıyı tehdit'ten tutuklandı
Zonguldak’ta batan gemideki acı ayrıntı: “Son sefer” diyerek yola çıktı
Zonguldak’ta batan gemideki acı ayrıntı: “Son sefer” diyerek yola çıktı
CHP'li Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, topa tuttuğu partisinden istifa etti
CHP'li Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, topa tuttuğu partisinden istifa etti
İlk kez ev alacaklar dikkat! Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?
İlk kez ev alacaklar dikkat! Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?
Düzce'de ağır hasarlı okul yıkılıyor!
Düzce'de ağır hasarlı okul yıkılıyor!