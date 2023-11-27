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Konya'da PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı!

Konya'da PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı!

Konya'da terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, daha önce PKK/KCK silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren ve Konya merkezde yaşadığı tespit edilen Suat A. (22) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Almanya'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı bir etkinliğe katıldığı belirlenen Muhammet T. (24) de Ereğli ilçesinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin çocuk yaşlarda örgüte katılarak eğitim aldığı, Suat A'nın bir süre sonra örgütten kaçtığı öğrenildi. Muhammet T'nin ise sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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