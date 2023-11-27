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Gazze'deki çatışmalarda İsrail ordusunda kriz çıktı 2 İsrail subayı görevden alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazze'deki çatışmalarda İsrail ordusunda kriz çıktı 2 İsrail subayı görevden alındı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında bölgeden çekilen birlikteki iki subayın görevden alınmasına karar verdiği ortaya çıktı.

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İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara operasyonu sırasında Filistinli direniş güçlerinin pusuya düşürdüğü İsrailli iki subayın bulunduğu birliğin hiçbir destek alamayınca bölgeden geri çekildiği aktarıldı.

Geri çekilmenin ardından İsrail ordusunun, kara birliği komutanı ile yardımcısını görevden almaya karar verdiği ifade edildi.

Bölükteki askerlerin yarısı birliğe dönmedi

İsmi verilmeyen subayların görevden alınmasının ardından bölükteki askerlerin yarısının birliğe dönmediği kaydedildi.

Bu olağan dışı olayın bölük komutanları ve askerleri arasında ciddi kriz yarattığına dikkat çekildi.

Birliğin geçen ay subayların yaralanması ve bir subayın ölmesi dahil olmak üzere ciddi olaylara maruz kaldığı kaydedilen haberde, İsrail ordusunun açıklamasına da yer verildi.

Ordu açıklamasında "taburun iyi şekilde faaliyet gösterdiği, saflarını yenilemeye çalıştıkları, olayın meydana geldiği bölükteki boşluğu doldurmak için diğer birliklerden asker takviye edildiği" belirtildi.

Güven krizi

Bir güven krizinin ortaya çıktığı kaydedilerek, bu krizin uygun şekilde çözüldüğü aktarıldı.

Haberde, söz konusu olayların tarihine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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