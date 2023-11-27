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Antalya'da sahilde bebek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da sahilde bebek cesedi bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sahilde bebek cesedi bulundu.

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Kargıcak Mahallesi'nin sahil kısmında bebek cesedi olduğunu fark edenler durumu, İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bir aylık olduğu değerlendirilen kız bebeğin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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