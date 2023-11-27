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PKK'lı teröristler, TSK'ya karşı ABD yapımı silahları kullanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PKK'lı teröristler, TSK'ya karşı ABD yapımı silahları kullanıyor

Terör örgütü PKK’nın Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik saldırılarında ABD yapımı piyade tüfeklerini çokça kullanmaları dikkati çekiyor.

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Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir videoda, bir mağarayı sığınak olarak kullanan teröristlerden 9 kişilik bir grubun TSK’ya saldırı öncesi hazırlıkları gösterildi.

Irak’ın kuzeyindeki TSK varlığını hedef aldıklarını söyleyen gruptakilerden çoğunun elinde ABD yapımı M16 ve M4 gibi hafif piyade tüfekleri ile termal dürbünler olduğu görüldü.

ABD, Suriye’de DEAŞ’la mücadele altında 2015 yılından itibaren giderek artan şekilde örgütün Suriye uzantısına yoğun silah ve mühimmat transfer etmeye devam etti.

Amerikan yönetimi, Türkiye’nin sert tepkileri karşısında silah, ekipman ve mühimmatın Türkiye’ye karşı kullanılmayacağı, Suriye’den çıkmayacağı ve PKK/KCK unsurlarına geçmesine izin vermeyeceği teminatını yinelemişti.

Türkiye ise YPG’nin PKK’yla organik bir bütün olduğu ve silahların dolaşımının kontrol altında tutulacağının sözünün gerçekçi olmadığı konusunda uyarmaya devam etmişti.

ABD, terör örgütü PKK/YPG’ye askeri yardımlarını istikrarlı şekilde sürdürüyor.

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