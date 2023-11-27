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Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu göle döndü!

Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu göle döndü!

Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti.

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Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Fırtına Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminin tamamında etkili olmayı sürdürüyor. Giresun'un Tirebolu ilçesinden Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerine kadar olan kısımda dalgalar adeta sahil yolunu göle döndürdü.

Yollardaki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bir çok noktada ulaşım aksarken, Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti.

Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücülerin Hopa-Kemalpaşa yolunu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

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