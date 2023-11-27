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Dikkat dikkat! Ege Denizi’nde yeni bir fırtına daha bekleniyor

Dikkat dikkat! Ege Denizi’nde yeni bir fırtına daha bekleniyor

Meteoroloji'den, Ege Denizi'nde yaşanacak yeni bir fırtına için uyarıda bulunuldu. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra esmesi bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre, “Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.'' denildi.

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Ege Denizi’nde yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (29.11.2023) öğle saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinde güneyinde etkisini azaltması beklenmektedir. Güney Ege'de rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (29.11.2023) sabah saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinde kuzeyinde etkisini azaltması beklenmektedir” denildi.

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