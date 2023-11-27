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HABER /  POLİTİKA

AK Parti temayül yoklamasında öne çıkan isimler! Devlet Bahçeli Türkiye'nin kayyımı mı?

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik yaptığı "Türkiye'nin kayyımı" eleştirisini değerlendirdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçtiğimiz günlerde TBMM’de, haftalık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ithafen “Yüzde 10’luk oyuyla Sayın Bahçeli, ülkenin başında kayyım gibi hareket etmekte” ifadelerini kullandı.

Kurmuş olduğu partisinde henüz bu oy oranını yakalayamayan Babacan, “Sorumluluk yok, vatandaşın önünde hesap vermek yok; ama kâra ortak. İktidarın bütün imkanlarından hoyratça istifade ediyor.” sözlerini sarf etti.

Nazlı Özışık'ın konuğu olan İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık başta bu konu olmak üzere gündeme dair konuları değerlendirdi.

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