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Gazze'de "insani ara" devam ederken Batı Şeria'da 260 Filistinli gözaltına alındı!

Gazze'de "insani ara" devam ederken Batı Şeria'da 260 Filistinli gözaltına alındı!

İsrail güçlerinin, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı süresince işgal altındaki Batı Şeria'da 260 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

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Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda gözaltına alınan Filistinlilere ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in, "insani aranın" devam ettiği 4 gün boyunca Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki baskınlarını artırdığını söyleyen Serahine, 7 Ekim'den bu yana 3 bin 260 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 260'ının 4 günlük süre zarfında gerçekleştiğini kaydetti.

Serahine, gözaltına alınanların, İsrailli istihbaratçılar tarafından sorguya çekildiğini, bazılarının birkaç saat içinde serbest bırakıldığını bazılarının ise mahkemeye çıkarılmadan direkt idari tutukluluğa sevk edildiğini belirtti.

İsrail güçleri, neredeyse her gün Batı Şeria'nın kent ve kasabalarına baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda 7 Ekim’den bu yana 239 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi yaralandı. Baskınlarda sistematik olarak altyapıya ve özellikle sembolik yapılara zarar verildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de 117 Filistinli serbest bırakıldı.

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