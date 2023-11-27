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Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye! Bakanlıktan flaş açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye! Bakanlıktan flaş açıklama

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önergenin TBMM'ye gönderildiği bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklama yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazılı açıklamasında, emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin lira ikramiye ödendiği anımsatıldı.

Kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışmanın başlatıldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge, AK Parti Grubu'na gönderildi."

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