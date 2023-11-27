'Asgari Ücret'te ilk toplantının tarihi belli oldu! 1 Aralık'ta zam pazarlığı başlıyor. İşte masadaki rakamlar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili kritik tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Komisyonu'nun 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacağını söyledi. Zamlı asgari ücret 31 Aralık'a kadar açıklanmış olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. Görüşmeler sonunda zamlı asgari ücret tespit edilecek. Zamlı asgari ücretin kaç lira olacağı 31 Aralık'a kadar açıklanmış olacak. Asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Komisyonu'nun 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacağını söyledi. Yılmaz, 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için bütçe imkanlarını zorlayacakları mesajını verdi.
Asgari ücrete 2024'te tek zam yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete tek zam uygulanacağını açıklamıştı. Bakan Işıkhan, açıklamasında "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" demişti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 15 üye bulunuyor. Bu üyelerden 5 tanesini işçileri temsilen Türk-İş, 5 tanesini ise işverenleri temsilen TİSK oluşturuyor. Komisyon'da ayrıca hakem rolüyle 5 üyede hükümeti temsilen bulunuyor. Komisyon, asgari ücreti belirlemek için dört kez bir araya geliyor.