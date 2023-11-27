'Asgari Ücret'te ilk toplantının tarihi belli oldu! 1 Aralık'ta zam pazarlığı başlıyor. İşte masadaki rakamlar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 15 üye bulunuyor. Bu üyelerden 5 tanesini işçileri temsilen Türk-İş, 5 tanesini ise işverenleri temsilen TİSK oluşturuyor. Komisyon'da ayrıca hakem rolüyle 5 üyede hükümeti temsilen bulunuyor. Komisyon, asgari ücreti belirlemek için dört kez bir araya geliyor.