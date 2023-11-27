4. Esenler Kısa Film Yarışması jürileri açıklandı!

Sinema coşkusunu bu yıl 4’üncü kez yaşatacak olan Esenler Film Festivali için nefesler tutuldu. Festival kapsamında düzenlenecek kısa film yarışmasının jüri üyeleri de açıklandı.

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Türk sinemasının usta oyuncusu Perihan Savaş’ın jüri başkanı olacağı festivalde, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, yönetmen ve senarist Banu Sıvacı, yazar Yıldız Ramazanoğlu ve oyuncu Sinan Albayrak da jüri üyesi olarak yer alacak.

15-19 Aralık tarihlerinde ‘umut’ temasıyla 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan Esenler Film Festivali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 7’den 70’e herkese sinema heyecanı yaşatacak festivalin kısa film yarışması jüri üyeleri açıklandı. Festivalde kısa film yarışması jüri başkanlığını Türk sinemasına oynadığı unutulmaz rollerle hayat veren Perihan Savaş üstlenecek. Festivalin jüri üyeliği koltuğunda sinema dünyasının önde gelen isimlerinden Altın Portakal Ulusal Film Yarışması’nda ‘En İyi Görüntü Yönetmeni’ ödülünün sahibi olan Andreas Sinanos, 68. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde ilk gösterimini gerçekleştirdiği ‘Güvercin’ adlı filmiyle tanınan yönetmen ve senarist Banu Sıvacı, öykü ve deneme yazarı Yıldız Ramazanoğlu ve oyuncu Sinan Albayrak oturacak.

İlk 7 filme gösterim telifi

4. Esenler Kısa Film Yarışması kapsamında birinci 40 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü ise 20 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca ilk 7’ye giren finalist filmler, 5’er bin TL’lik gösterim telifine hak kazanacak. Kısa film yarışmasında toplam ödül ise 125 bin TL olarak belirlendi.