Banyoyu temizleyen kadının elini fare ısırdı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 yaşındaki Sevim E. evinin banyosunu temizlerken, aniden farenin saldırısına uğradı. Kadının başparmağını ısırması sonucu yaralanan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, banyoyu temizlerken farenin ısırdığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnegöl'ün Cerrah Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Sevim O. (50) banyoyu temizlemeye başladı. Dolabı sildiği sırada Sevim O.'nun parmağını fare ısırdı. Sağ elinin başparmağından yaralanan kadın, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.