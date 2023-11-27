BIST 8.107
DOLAR 28,91
EURO 31,62
ALTIN 1.866,94
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray beklenen açıklamayı yaptı! TFF'ye 'VAR' çağrısı

Galatasaray beklenen açıklamayı yaptı! TFF'ye 'VAR' çağrısı

Galatasaray hakem hatalarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılı kulüp, yaptığı açıklama ile VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Abone ol

Galatasaray, hakem hatalarıyla ilgili açıklama yaparken VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Sarı-Kırmızılı takımdan yapılan açıklama şöyle:

"Türk futbolunda yaşanan adaletsizliklerin son 10 itibarıyla akıl ve izandan yoksun bir noktaya taşındığını endişeyle izlemekteyiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un suç unsuru içeren konuşmasında hakemleri açık bir şekilde tehdit etmesiyle başlayan süreç, dün gece bu kulübün oyuncularının bağırarak hakemin üzerine yürümeleri, aleyhine verilmeyen kırmızı kartlar ve penaltı kararıyla son noktasına ulaşmıştır.

En basit futbol kurallarını bilenlerin bile penaltı diyeceği bir pozisyonu, sahip olunan tüm teknoloji ve tecrübeye rağmen görememek, amacın ve planın ne olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Guterres: "insani ara, sürdürülerek 'tam insani ateşkese' dönüşmeli"
Guterres: "insani ara, sürdürülerek 'tam insani ateşkese' dönüşmeli"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sosyal konut açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sosyal konut açıklaması
Ömer Çelik: Türkiye şantajlara boyun eğmez!
Ömer Çelik: Türkiye şantajlara boyun eğmez!
Çimento fabrikasında forklift çarpması sonucu hayatını kaybetti
Çimento fabrikasında forklift çarpması sonucu hayatını kaybetti
Medipol Sağlık Grubu, Özbekistan'da temsilcilik ofisi açtı
Medipol Sağlık Grubu, Özbekistan'da temsilcilik ofisi açtı
Gazi Üniversitesi'nde "Fütüristik İş Kolları Çalıştayı"
Gazi Üniversitesi'nde "Fütüristik İş Kolları Çalıştayı"
4. Esenler Kısa Film Yarışması jürileri açıklandı!
4. Esenler Kısa Film Yarışması jürileri açıklandı!
Banyoyu temizleyen kadının elini fare ısırdı!
Banyoyu temizleyen kadının elini fare ısırdı!
Kara Kuvvetleri'nin uçağı, organ nakli bekleyen hasta için havalandı!
Kara Kuvvetleri'nin uçağı, organ nakli bekleyen hasta için havalandı!
İBB, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı projesi için 200 milyon avro dış borçlanma yapacak
İBB, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı projesi için 200 milyon avro dış borçlanma yapacak
Gazze'de "insani ara" devam ederken Batı Şeria'da 260 Filistinli gözaltına alındı!
Gazze'de "insani ara" devam ederken Batı Şeria'da 260 Filistinli gözaltına alındı!
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye! Bakanlıktan flaş açıklama
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye! Bakanlıktan flaş açıklama