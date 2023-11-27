Galatasaray beklenen açıklamayı yaptı! TFF'ye 'VAR' çağrısı

Galatasaray hakem hatalarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılı kulüp, yaptığı açıklama ile VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Abone ol

Galatasaray, hakem hatalarıyla ilgili açıklama yaparken VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Sarı-Kırmızılı takımdan yapılan açıklama şöyle:

"Türk futbolunda yaşanan adaletsizliklerin son 10 itibarıyla akıl ve izandan yoksun bir noktaya taşındığını endişeyle izlemekteyiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un suç unsuru içeren konuşmasında hakemleri açık bir şekilde tehdit etmesiyle başlayan süreç, dün gece bu kulübün oyuncularının bağırarak hakemin üzerine yürümeleri, aleyhine verilmeyen kırmızı kartlar ve penaltı kararıyla son noktasına ulaşmıştır.

En basit futbol kurallarını bilenlerin bile penaltı diyeceği bir pozisyonu, sahip olunan tüm teknoloji ve tecrübeye rağmen görememek, amacın ve planın ne olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir."