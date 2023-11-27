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Medipol Sağlık Grubu, Özbekistan'da temsilcilik ofisi açtı

Medipol Sağlık Grubu, Özbekistan'da temsilcilik ofisi açtı

Medipol Sağlık Grubu, yurt dışındaki 10'uncu temsilcilik ofisini Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açtı.

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Taşkent'teki açılışa Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca, Özbekistan Sağlık Bakanlığı Sertifikasyon, Kamu Özel Ortaklığı ve Sağlık Turizmini Geliştirme Genel Müdürü Celaleddin Asamuddinov, Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Suavi Önal ile çok sayda davetli katıldı.

Koca, açılışta yaptığı konuşmada, Medipol Sağlık Grubu'nun yurt dışındaki 10'uncu temsilcilik ofisini Özbekistan'da açtıklarını, buradaki en büyük amaçlarının kardeş ülke olan Özbekistan'da sağlık alanındaki işbirliklerini daha da geliştirmek ve ileriye götürmek olduğunu belirtti.

Temsilcilik ofisinin açılmasıyla Özbekistan Sağlık Bakanlığı, özel hastaneler ve üniversiteler nezdinde işbirliklerini daha iyi bir noktaya taşıma konusunda çalışmalarda bulunacaklarını ifade eden Koca, "Şu anda Taşkent'teki Temsilcilik Ofisi'nde buradaki hastalarla ilgili süreçleri daha iyi bir noktaya götürebilme hedefiyle çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda, eğitim alanındaki işbirliklerimizi de daha da geliştireceğiz." dedi.

Medipol'un dünyanın 72 ülkesinden hasta alabilen bir grup olduğuna dikkati çeken Koca, bu anlamda Türkiye'deki birikimlerinin Özbekistan'da verimli şekilde kullanılmasıyla ilgili çalışmalarda bulunacaklarını dile getirdi.

Asamuddinov da, günümüzde tıp alanındaki en çağdaş tıbbi cihaz ve teknolojilerle donatılan çok profilli bir hastaneler grubu olan Medipol'un Özbekistan’da temsilcilik ofisini açmasının iki ülke arasında sağlık alanındaki karşılıklı işbirliğinin yüksek düzeye çıkarıldığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Bunun iki ülke arasında sağlık alanındaki çalışma ortaklığının daha da gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Asamuddinov, Medipol’un Özbekistan ile işbirliğini daha da geliştirerek ileride burada bir hastane açmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

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