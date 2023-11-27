Çimento fabrikasında forklift çarpması sonucu hayatını kaybetti

ISPARTA'da bir çimento fabrikasında forkliftin geri manevra yaptığı esnada çarptığı kamyon şoförü hayatını kaybetti. Feci kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, 25 Kasım tarihimde Isparta’nın Gönen ilçesinde bulunan Göltaş Çimento Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, forklift şoförü olarak çalışan S.Y. (30) forklift sürerken geri manevra yaptığı esnada kamyon şoförü Erol Saygıvar’a (61) çarptı.

İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon ile forklift arasında sıkışan kamyon şoförünün, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, forkliftin geri manevra yaptığı esnada tırın arka kısmında bulunan Erol Saygıvar’ın dorsesinde bulunan brandayı örtmeye çalıştığı esnada çarptığı, forklift ve dorse arasında sıkışan Saygıvar'ın yere düştüğü anlar anbean kaydedildi.

Kazanın ardından fabrikada çalışan işçilerin yerde yatan Saygıvar'ın yanına geldiği anlar da görüntülere yansıdı. İfadesi alınan forklift sürücüsünün serbest bırakıldığı bildirildi.