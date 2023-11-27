BIST 8.109
DOLAR 28,91
EURO 31,61
ALTIN 1.870,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çimento fabrikasında forklift çarpması sonucu hayatını kaybetti

Çimento fabrikasında forklift çarpması sonucu hayatını kaybetti

ISPARTA'da bir çimento fabrikasında forkliftin geri manevra yaptığı esnada çarptığı kamyon şoförü hayatını kaybetti. Feci kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Abone ol

Kaza, 25 Kasım tarihimde Isparta’nın Gönen ilçesinde bulunan Göltaş Çimento Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, forklift şoförü olarak çalışan S.Y. (30) forklift sürerken geri manevra yaptığı esnada kamyon şoförü Erol Saygıvar’a (61) çarptı.

İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon ile forklift arasında sıkışan kamyon şoförünün, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, forkliftin geri manevra yaptığı esnada tırın arka kısmında bulunan Erol Saygıvar’ın dorsesinde bulunan brandayı örtmeye çalıştığı esnada çarptığı, forklift ve dorse arasında sıkışan Saygıvar'ın yere düştüğü anlar anbean kaydedildi.

Kazanın ardından fabrikada çalışan işçilerin yerde yatan Saygıvar'ın yanına geldiği anlar da görüntülere yansıdı. İfadesi alınan forklift sürücüsünün serbest bırakıldığı bildirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Asgari Ücret'te ilk toplantının tarihi belli oldu! 1 Aralık'ta zam pazarlığı başlıyor. Emekliye 7 bin 500 üzeri zam...
Foto Galeri 'Asgari Ücret'te ilk toplantının tarihi belli oldu! 1 Aralık'ta zam pazarlığı başlıyor. Emekliye 7 bin 500 üzeri zam... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Medipol Sağlık Grubu, Özbekistan'da temsilcilik ofisi açtı
Medipol Sağlık Grubu, Özbekistan'da temsilcilik ofisi açtı
Gazi Üniversitesi'nde "Fütüristik İş Kolları Çalıştayı"
Gazi Üniversitesi'nde "Fütüristik İş Kolları Çalıştayı"
4. Esenler Kısa Film Yarışması jürileri açıklandı!
4. Esenler Kısa Film Yarışması jürileri açıklandı!
Banyoyu temizleyen kadının elini fare ısırdı!
Banyoyu temizleyen kadının elini fare ısırdı!
Kara Kuvvetleri'nin uçağı, organ nakli bekleyen hasta için havalandı!
Kara Kuvvetleri'nin uçağı, organ nakli bekleyen hasta için havalandı!
İBB, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı projesi için 200 milyon avro dış borçlanma yapacak
İBB, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı projesi için 200 milyon avro dış borçlanma yapacak
Gazze'de "insani ara" devam ederken Batı Şeria'da 260 Filistinli gözaltına alındı!
Gazze'de "insani ara" devam ederken Batı Şeria'da 260 Filistinli gözaltına alındı!
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye! Bakanlıktan flaş açıklama
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye! Bakanlıktan flaş açıklama
Kosova Güvenlik Gücü NATO ordularına katılmaya hazır!
Kosova Güvenlik Gücü NATO ordularına katılmaya hazır!
Trabzon'da fırtınada 2 genç Karadeniz'in azgın sularına kapıldı
Trabzon'da fırtınada 2 genç Karadeniz'in azgın sularına kapıldı
75 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu!
75 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu!
Samsun'da patlama oldu! Camlar paramparça oldu, 1 kişi yaralandı
Samsun'da patlama oldu! Camlar paramparça oldu, 1 kişi yaralandı